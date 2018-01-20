2018-01-20T16:18:02+03:00
Спорт

Шарапова вылетела с Australian Open - 2018

В матче третьего круга россиянка проиграла немке Анжелике Кербер
Дарья ИВАШКИНА
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Российская теннисистка Мария Шарапова и ее соперница - немка Анжелика КерберРоссийская теннисистка Мария Шарапова и ее соперница - немка Анжелика КерберФото: REUTERS
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Российская теннисистка Мария Шарапова вылетела с Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии она проиграла немке Анжелике Кербер: их встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 1:6, 3:6 в пользу немецкой спортсменки.

Таким образом, представителей России во взрослых одиночных разрядах турнира больше не осталось

Кстати, победа над Шараповой на Australian Open-2018 позволила Кербер сравнять счет в личных встречах: теперь на счету обеих спортсменок по четыре победы.

Стоит отметить, что в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Анжелика Кербер занимает 16-е место, а Мария Шарапова - 48-е.

Напомним, другая наша теннисистка Дарья Касаткина вылетела из турнира Australian Open во втором круге, проиграв Магде Линетт из Польши. А Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге украинке Екатерине Бондаренко.

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