2018-01-20T17:04:40+03:00
В мире

Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах в первом походе

Судно останется у берегов Канады до тех пор, пока не потеплеет
Дарья ИВАШКИНА
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Боевой корабль ВМС США USS Little Rock. Фото: U.S. Navy/Martin LockheedБоевой корабль ВМС США USS Little Rock. Фото: U.S. Navy/Martin Lockheed
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Боевой корабль военно-морских сил (ВМС) США Little Rock, который только в декабре минувшего года был введен в эксплуатацию, не смог добраться до порта приписки во Флориде: он застрял во льдах в порту канадского Монреаля из-за рекордных заморозков.

Причем Страна кленового листа не смогла предоставить для американского корабля достаточное количество буксиров. Поэтому, судя по всему, судно останется у берегов Канады до тех пор, пока погода не улучшится, сообщает Business Insider. Как уточнила представитель ВМС США Кортни Хиллсон, в настоящее время температура в Монреале ниже обычного, более того, она близка к историческому рекорду.

Напомним, Little Rock вышел из Баффало 20 декабря. Сделав остановку в Монреале, судно должно было отправиться в Галифакс, а уже от туда - в порт базирования во Флориде.

СПРАВКА «КП»

Little Rock относится к классу Freedom и предназначен к патрулированию прибрежных вод. Это судно способно обезвреживать мины, бороться с подлодками и надводными кораблями.

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