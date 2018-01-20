Экс-депутат Рады Олейник заявил, что закон о реинтеграции Донбасса еще не принят

20 Янв. 2018 2018-01-20T17:49:16+03:00

Как отметил политик, невозможно за одну ночь оформить документ к подписанию президентом страны

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Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что закон о реинтеграции Донбасса еще не принят.

Как отметил политик, «здравый смысл не полностью покинул стены украинского парламента», ведь в пятницу, 19 января, в Раде была зарегистрирована законодательная инициатива Оппозиционного блока: нардепы Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев предложили отменить решение о принятии скандального закона.

«Регламент требует рассмотреть данную инициативу на следующем заседании парламента. Для Верховной рады это 6 февраля, когда депутаты вернутся с зимних каникул. Если за отзыв проголосует 226 депутатов, закон о реинтеграции Донбасса должен быть аннулирован», - написал Олейник в Facebook.

Также он объяснил, почему считает, что скандальный закон еще не подписан. По словам экс-депутата, невозможно за одну ночь оформить документ к подписанию президентом страны. «Дополнительным аргументом в пользу неготовности закона к подписи является факт его отсутствия на сайте Верховной рады», - добавил Олейник.