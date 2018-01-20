Минобороны РФ ответило на заявление США о химоружии в Сирии

20 Янв. 2018 2018-01-20T18:15:27+03:00

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Министерство обороны России ответило на заявление госдепартамента США, в котором американцы обвинили власти Сирии в использовании химоружия. Как заметили в российском ведомстве, попытки США возложить вину на Дамаск опираются на слухи из социальных сетей и свидетельства боевиков.

Также в нашем министерстве отметили, что Вашингтон упорно игнорирует случаи применения террористами боевых отравляющих веществ против сирийской армии и мирного населения арабской республики.

Кроме того, Минобороны РФ обвинило США в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия. «В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили за отсутствием финансирования выполнение своих обязательств (по Конвенции о запрещении химоружия), сохраняя в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала отравляющих веществ», - говорится в заявлении ведомства.

Кстати, напомним, накануне в МИД России заявили, что США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии.