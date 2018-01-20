2018-01-20T18:15:27+03:00
Политика

Минобороны РФ ответило на заявление США о химоружии в Сирии

Российское ведомство обвинило Вашингтон в невыполнении обязательств по уничтожению боевых отравляющих веществ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Здание Министерства обороны России. Фото: Сергей Карпов/ТАССЗдание Министерства обороны России. Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Изменить размер текста:

Министерство обороны России ответило на заявление госдепартамента США, в котором американцы обвинили власти Сирии в использовании химоружия. Как заметили в российском ведомстве, попытки США возложить вину на Дамаск опираются на слухи из социальных сетей и свидетельства боевиков.

Также в нашем министерстве отметили, что Вашингтон упорно игнорирует случаи применения террористами боевых отравляющих веществ против сирийской армии и мирного населения арабской республики.

Кроме того, Минобороны РФ обвинило США в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия. «В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили за отсутствием финансирования выполнение своих обязательств (по Конвенции о запрещении химоружия), сохраняя в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала отравляющих веществ», - говорится в заявлении ведомства.

Кстати, напомним, накануне в МИД России заявили, что США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
НКР обвинила Азербайджан в обстреле территории Карабаха беспилотниками
Еще одна порнозвезда покончила с собой в Голливуде
Курсантов из Ульяновска поддержали девушки из израильской армии и российские конники
Грузия ожидает решения Украины по экстрадиции Саакашвили
Танкер с российским газом не дошел в США из-за непогоды в Атлантике
В Кабуле 35 человек погибли и пострадали при нападении на отель
Два человека стали жертвами пожара в жилом доме Москве
Многотысячные акции протеста проходят в США в годовщину инаугурации Трампа
США призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилия
Пожар произошел в отеле в центре Праги: два человека погибли, десятки пострадали
Мэр Махачкалы торговал городскими угодьями по госрасценкам
МИД Сирии призвал мировое сообщество остановить турецкую операцию в Африне
Умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур
Боевики захватили заложников в отеле в Кабуле
Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данные
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
Турция пообещала информировать Россию о ходе операции в сирийском Африне
Генштаб Турции сообщил о 108 целях, пораженных в сирийском Африне
Порошенко «забыл», что в Крыму живут русские
Умер шеф-повар Поль Бокюз
Молдавия намерена выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья
МИД России призвал стороны в Африне проявить взаимную сдержанность