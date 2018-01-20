2018-01-20T19:16:22+03:00
В мире

Молдавия намерена выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья

Кишинев обвинил Москву в нарушении норм международного права
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер молдавского парламента Андриан КандуСпикер молдавского парламента Андриан КандуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спикер молдавского парламента Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и заявил о намерении Кишинева выставить Москве счет за «оккупацию» Приднестровья. Причем этот счет, по словам политика, будет «измеряться в миллиардах долларов».

При этом Канду назвал российских миротворцев «оккупационными силами», которые якобы представляют угрозу для безопасности его страны. «Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую фирму для подсчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет», - сказал председатель парламента Молдавии в интервью Latvijas Avize.

Также политик выразил надежду на то, что вопрос о «незаконном присутствии российских войск» в Приднестровье попадет в поле зрения ООН.

Кстати, напомним, президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что после вывода российских миротворцев из региона там может начаться война.

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