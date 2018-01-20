20 Янв. 2018 2018-01-20T19:32:30+03:00

О том, что умер шеф-повар Поль Бокюз, сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон

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Умер шеф-повар Поль Бокюз. Как стало известно, король французской кухни скончался в возрасте 91 года в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор неподалеку от Лиона.

Печальную новость журналистам сообщил экс-мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. При этом он выразил мнение, что Бокюз «был самой Францией». «Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией. Простотой и щедростью. Превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии», - написал Коллон в своем микроблоге в Twitter.

СПРАВКА «КП»

Поль Бокюз родился в 1926 году в семье потомственных кулинаров.

В 1960-е годы он получил звание лучшего повара Франции, а его ресторан стал обладателем трех звезд Мишлен.

В 1987 году Бокюз учредил кулинарный конкурс «Золотой Бокюз» (Bocuse d'Or), который до сих пор считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.