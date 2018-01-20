Умер шеф-повар Поль Бокюз
Умер шеф-повар Поль Бокюз. Как стало известно, король французской кухни скончался в возрасте 91 года в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор неподалеку от Лиона.
Печальную новость журналистам сообщил экс-мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. При этом он выразил мнение, что Бокюз «был самой Францией». «Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией. Простотой и щедростью. Превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии», - написал Коллон в своем микроблоге в Twitter.
СПРАВКА «КП»
Поль Бокюз родился в 1926 году в семье потомственных кулинаров.
В 1960-е годы он получил звание лучшего повара Франции, а его ресторан стал обладателем трех звезд Мишлен.
В 1987 году Бокюз учредил кулинарный конкурс «Золотой Бокюз» (Bocuse d'Or), который до сих пор считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.