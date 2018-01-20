2018-01-20T19:47:35+03:00
Политика

Порошенко «забыл», что в Крыму живут русские

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил «забывчивость» лидера незалежной тем, что тот «живет в придуманной им истории Украины»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments130
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о «ситуации в Крыму». Причем перечисляя живущие там народы, он не стал упоминать о том, что, согласно переписи населения, проведенной в 2014 году, почти 70% населения полуострова составляют русские.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму - это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», - написал глава незалежной в Facebook.

Этот пост Порошенко уже прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационно политике Алексей Пушков. В своем Twitter он объяснил «забывчивость» украинского лидера. «Порошенко живет в придуманной им истории Украины, слово "русский" для него анафема. Поэтому у него и в Крыму русских нет. Пора бы очнуться», - написал сенатор.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
НКР обвинила Азербайджан в обстреле территории Карабаха беспилотниками
Еще одна порнозвезда покончила с собой в Голливуде
Курсантов из Ульяновска поддержали девушки из израильской армии и российские конники
Грузия ожидает решения Украины по экстрадиции Саакашвили
Танкер с российским газом не дошел в США из-за непогоды в Атлантике
В Кабуле 35 человек погибли и пострадали при нападении на отель
Два человека стали жертвами пожара в жилом доме Москве
Многотысячные акции протеста проходят в США в годовщину инаугурации Трампа
США призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилия
Пожар произошел в отеле в центре Праги: два человека погибли, десятки пострадали
Мэр Махачкалы торговал городскими угодьями по госрасценкам
МИД Сирии призвал мировое сообщество остановить турецкую операцию в Африне
Умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур
Боевики захватили заложников в отеле в Кабуле
Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данные
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
Турция пообещала информировать Россию о ходе операции в сирийском Африне
Генштаб Турции сообщил о 108 целях, пораженных в сирийском Африне
Умер шеф-повар Поль Бокюз
Молдавия намерена выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья
МИД России призвал стороны в Африне проявить взаимную сдержанность