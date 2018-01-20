Порошенко «забыл», что в Крыму живут русские

20 Янв. 2018 2018-01-20T19:47:35+03:00

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил «забывчивость» лидера незалежной тем, что тот «живет в придуманной им истории Украины»

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о «ситуации в Крыму». Причем перечисляя живущие там народы, он не стал упоминать о том, что, согласно переписи населения, проведенной в 2014 году, почти 70% населения полуострова составляют русские.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму - это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», - написал глава незалежной в Facebook.

Этот пост Порошенко уже прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационно политике Алексей Пушков. В своем Twitter он объяснил «забывчивость» украинского лидера. «Порошенко живет в придуманной им истории Украины, слово "русский" для него анафема. Поэтому у него и в Крыму русских нет. Пора бы очнуться», - написал сенатор.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.