2018-01-20T20:40:47+03:00
В мире

Турция пообещала информировать Россию о ходе операции в сирийском Африне

В Анкаре заверили, что удары вооруженных сил республики «нацелены только на террористов»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуГлава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
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В субботу, 20 января, Турция пообещала информировать Россию и другие заинтересованные страны о ходе операции в сирийском Африне.

При этом глава МИД республики Мевлют Чавушоглу отметил, что удары турецких вооруженных сил (ВС) «нацелены только на террористов», уточнив, что цели на северо-западе Сирии поражаются с воздуха и с земли.

«Мы делаем все шаги, консультируясь с партнерами. <…> Россия уже выступила с заявлениями. Мы информируем Россию и другие заинтересованные страны обо всех наших шагах, и будем продолжать их информировать», - сказал Чавушоглу в эфире местного телеканала NTV.

Напомним, ранее в субботу в Генштабе Турции объявили о начале операции в Африне, а вскоре после этого сообщили, что ВС республики поразили в Сирии 108 из 113 запланированных целей. В Москве эту информацию восприняли с озабоченностью и призвали все стороны конфликта проявлять сдержанность.

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