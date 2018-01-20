2018-01-20T20:59:35+03:00
Политика

Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

В частности, дипломаты поговорили об обеспечении стабильности на севере арабской республики
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В субботу, 20 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В ходе этой беседы дипломаты обсудили ситуацию в Сирии, а также ряд других актуальных тем международной и двусторонней повестки дня.

В частности, главы внешнеполитических ведомств двух стран поговорили об обеспечении стабильности на севере арабской республики, где ранее Турция начала военную операцию против курдов.

«Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога», - говорится на странице МИД РФ в Facebook.

Напомним, ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17:00 мск, а уже в 18:30 мск турецкие вооруженные силы сообщили об уничтожении 108 целей из 113 намеченных.

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