2018-01-20T21:20:47+03:00
В мире

Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данные

Юный хакер взломал компьютеры Джона Бреннана с помощью методов «социальной инженерии»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данныеБританский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данныеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Великобритании началось слушание дела 18-летнего хакера Кейна Гэмбла, который три года назад получил секретные данные американской разведки, выдав себя за тогдашнего главу ЦРУ Джона Бреннана.

Как выяснилось, когда обвиняемому было 15 лет, он сумел получить доступ к компьютерам Бреннана с помощью методов «социальной инженерии». В итоге в его распоряжении оказались пароли, личная информация, сведения о системе безопасности, списки контактов и конфиденциальные документы американской разведки об операциях в Афганистане и Ираке, пишет The Daily Mail.

Кстати, напомним о другом юном хакере. Так, в декабре 2016 года подросток, называвший себя «Капасткий», взломал базу данных российского визового центра в США. Таким образом он хотел показать, как ненадежно защищены данные.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
НКР обвинила Азербайджан в обстреле территории Карабаха беспилотниками
Еще одна порнозвезда покончила с собой в Голливуде
Курсантов из Ульяновска поддержали девушки из израильской армии и российские конники
Грузия ожидает решения Украины по экстрадиции Саакашвили
Танкер с российским газом не дошел в США из-за непогоды в Атлантике
В Кабуле 35 человек погибли и пострадали при нападении на отель
Два человека стали жертвами пожара в жилом доме Москве
Многотысячные акции протеста проходят в США в годовщину инаугурации Трампа
США призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилия
Пожар произошел в отеле в центре Праги: два человека погибли, десятки пострадали
Мэр Махачкалы торговал городскими угодьями по госрасценкам
МИД Сирии призвал мировое сообщество остановить турецкую операцию в Африне
Умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур
Боевики захватили заложников в отеле в Кабуле
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
Турция пообещала информировать Россию о ходе операции в сирийском Африне
Генштаб Турции сообщил о 108 целях, пораженных в сирийском Африне
Порошенко «забыл», что в Крыму живут русские
Умер шеф-повар Поль Бокюз
Молдавия намерена выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья
МИД России призвал стороны в Африне проявить взаимную сдержанность