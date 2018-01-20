Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данные

20 Янв. 2018 2018-01-20T21:20:47+03:00

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В Великобритании началось слушание дела 18-летнего хакера Кейна Гэмбла, который три года назад получил секретные данные американской разведки, выдав себя за тогдашнего главу ЦРУ Джона Бреннана.

Как выяснилось, когда обвиняемому было 15 лет, он сумел получить доступ к компьютерам Бреннана с помощью методов «социальной инженерии». В итоге в его распоряжении оказались пароли, личная информация, сведения о системе безопасности, списки контактов и конфиденциальные документы американской разведки об операциях в Афганистане и Ираке, пишет The Daily Mail.

Кстати, напомним о другом юном хакере. Так, в декабре 2016 года подросток, называвший себя «Капасткий», взломал базу данных российского визового центра в США. Таким образом он хотел показать, как ненадежно защищены данные.