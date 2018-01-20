2018-01-20T21:36:06+03:00
В мире

Боевики захватили заложников в отеле в Кабуле

По некоторым данным, в результате атаки на гостиницу Intercontinental есть погибшие
Дарья ИВАШКИНА
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Боевики захватили заложников в отеле в КабулеБоевики захватили заложников в отеле в КабулеФото: REUTERS
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В субботу, 20 января, неизвестные ворвались в отель Intercontinental, расположенный в афганской столице Кабуле, и взяли несколько человек в заложники. По данным местных СМИ, в результате атаки есть погибшие.

По словам очевидцев, нападение совершили трое боевиков в поясах смертников. Также свидетели говорят о том, что террористы, захватив здание гостиницы, начали вести огонь с последних этажей. При этом правоохранителям пришлось вступить в перестрелку с боевиками, сообщает телеканал Tolo News.

Кстати, МВД Афганистана уже подтвердило информацию о нападении. Также там сообщили, что в настоящее время территория отеля оцеплена сотрудниками полиции.

Отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, в августе 2016 году террористы захватили отель в Буркина-Фасо. Тогда погибли 20 человек.

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