20 Янв. 2018 2018-01-20T21:55:34+03:00

По данным СМИ, причиной, по которой умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур, стал рак легких

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В субботу, 20 января, стало известно, что в минувшую пятницу в США умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур. Ей было 54 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные тяжелой онкологической болезнью.

Как уточняют американские СМИ, женщина долгое время боролась с раком легких. Однако недуг оказался сильнее. Медикам так и не удалось спасти жизнь известного продюсера.

Отметим, в момент смерти Шермур находилась в медицинском центре UCLA в американском Лос-Анжелесе (штат Калифорния), пишет издание Variety.

СПРАВКА «КП»

Эллисон Шермур - кинопродюсер, принимавшая участие в работе над первой и второй частями фильма «Голодные игры». Также она была исполнительным продюсером самостоятельного фильма киносаги «Звездные войны» - «Изгой-один. Звездные войны: Истории».