Умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур
В субботу, 20 января, стало известно, что в минувшую пятницу в США умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур. Ей было 54 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные тяжелой онкологической болезнью.
Как уточняют американские СМИ, женщина долгое время боролась с раком легких. Однако недуг оказался сильнее. Медикам так и не удалось спасти жизнь известного продюсера.
Отметим, в момент смерти Шермур находилась в медицинском центре UCLA в американском Лос-Анжелесе (штат Калифорния), пишет издание Variety.
СПРАВКА «КП»
Эллисон Шермур - кинопродюсер, принимавшая участие в работе над первой и второй частями фильма «Голодные игры». Также она была исполнительным продюсером самостоятельного фильма киносаги «Звездные войны» - «Изгой-один. Звездные войны: Истории».