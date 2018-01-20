2018-01-20T22:14:50+03:00
В мире

МИД Сирии призвал мировое сообщество остановить турецкую операцию в Африне

В Дамаске решительно осудили действия Анкары
Дарья ИВАШКИНА
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МИД Сирии призвал мировое сообщество остановить турецкую операцию в АфринеМИД Сирии призвал мировое сообщество остановить турецкую операцию в АфринеФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Дамаск отреагировали на начало турецкой военной операции в сирийском Африне. Так, МИД арабской республики «решительно осудил жестокую агрессию Турции» и призвал международное сообщество немедленно остановить ее.

«Призываем международное сообщество осудить эту агрессию и принять необходимые меры для ее немедленного прекращения», - цитирует заявление министерства иностранных дел САР SANA.

Также в сирийском дипведомстве заявили, что операция «Оливковая ветвь» - это «очередной шаг в серии турецких посягательств на суверенитет Сирии». Кроме того, Дамаск опроверг заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара информирует сирийские власти о ситуации в Африне.

Напомним, ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале в Африне операции «Оливковая ветвь» против курдов из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС). Дело в том, что Анкара считает СНС и ДС сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана, признанной в республике террористической организацией.

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