Пожар произошел в отеле в центре Праги: два человека погибли, десятки пострадали

В субботу вечером, 20 января, пожар вспыхнул в центре Праги. Возгорание произошло в четырехзвездночной гостинице Eurostars David, расположенной на улице Наплавни неподалеку от площади Масарика.

По некоторым данным, в результате ЧП погибли два человека, и еще 40 потребовалась помощь медиков. Как отметили в городской службе пожарной охраны, среди пострадавших - двое их сотрудников, принимавших участие в тушении.

В настоящее время на месте происшествия работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. При этом район гостиницы оцеплен пражской полицией.

«Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. <…> Проходит эвакуация гостей гостиницы, она еще не закончена», - приводит слова представителя пожарной службы города Петра Колоуха РИА Новости.

