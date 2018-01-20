2018-01-20T22:49:39+03:00
Происшествия

Пожар произошел в отеле в центре Праги: два человека погибли, десятки пострадали

ЧП случилось в четырехзвездночной гостинице Eurostars David [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пожар произошел в отеле в центре ПрагиПожар произошел в отеле в центре ПрагиФото: кадр с видео
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В субботу вечером, 20 января, пожар вспыхнул в центре Праги. Возгорание произошло в четырехзвездночной гостинице Eurostars David, расположенной на улице Наплавни неподалеку от площади Масарика.

По некоторым данным, в результате ЧП погибли два человека, и еще 40 потребовалась помощь медиков. Как отметили в городской службе пожарной охраны, среди пострадавших - двое их сотрудников, принимавших участие в тушении.

В настоящее время на месте происшествия работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. При этом район гостиницы оцеплен пражской полицией.

«Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. <…> Проходит эвакуация гостей гостиницы, она еще не закончена», - приводит слова представителя пожарной службы города Петра Колоуха РИА Новости.

Filip Hork on Twitter. 2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt https://t.co/7FzKOoIAtY

Кстати, напомним, в 2016 году горел отель-небоскреб в Дубае. Тогда огонь охватил 40 этажей здания, при этом на тушение пожара ушло 14 часов.

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