2018-01-20T22:49:03+03:00
В мире

США призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилия

По мнению Вашингтона, сейчас всем нужно сосредоточиться на борьбе с ИГ*
Дарья ИВАШКИНА
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США призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилияСША призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США прокомментировали обстановку в районе сирийского Африна, где ранее в субботу, 20 января, Турция начала военную операцию против курдов.

Как заявил представитель Пентагона Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй, Вашингтон понимает озабоченность Анкары, связанную с ситуацией на сирийско-турецкой границе. «Мы признаем озабоченность Анкары в части безопасности из-за РПК (Рабочей партии Курдистана), которая признана в США и Турции террористической организацией», - сказал собеседник РИА Новости. При этом он заверил, что Соединенные Штаты не оказывают никакой поддержки РПК.

В то же время в американском министерстве обороны призвали стороны конфликта воздержаться от насилия и сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

Напомним, ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна, что на северо-западе Сирии.

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