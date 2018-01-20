2018-01-20T23:09:30+03:00
В мире

Многотысячные акции протеста проходят в США в годовщину инаугурации Трампа

Американцы вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой нынешнего президента страны
Дарья ИВАШКИНА
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Многотысячные акции протеста проходят в США в годовщину инаугурации ТрампаМноготысячные акции протеста проходят в США в годовщину инаугурации ТрампаФото: REUTERS
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Американские СМИ сообщают о массовых акциях протеста в США. По некоторым данным, в годовщину инаугурации Дональда Трампа на улицы вышли десятки тысяч американцев, чтобы выразить свое недовольство политикой нынешнего президента страны. При этом наиболее крупные демонстрации проходят в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере.

В протестах участвуют представители ряда общественных организаций, в том числе выступающих в поддержку иммигрантов и сексуальных меньшинств. В частности, на улицы вышли активисты движения против сексуального насилия #MeToo: они требуют принять более активных мер для защиты женщин от домогательств.

Кроме того, многие демонстранты выражают обеспокоенность временным прекращением работы американского правительства, сообщает телеканал CNN.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января 2017 года. Причем церемония инаугурации сопровождалась массовыми акциями протеста.

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