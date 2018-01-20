2018-01-20T23:18:00+03:00
Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в жилом доме Москве

Загорелся16-этажный дом на северо-востоке столицы
Юлия ДИВЕЕВА
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В пожаре в московской квартире погибли два человекаВ пожаре в московской квартире погибли два человекаФото: Тимур ХАНОВ
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В Москве два человека погибли в результате пожара в одном из многоквартирных домов на северо-востоке города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Два тела были обнаружены уже после ликвидации пожара на втором этаже 16-этажного дома, расположенного по адресу: улица Лосевская, дом 7, корпус 1.

Вызов в дежурную часть поступил в 20 часов 51 минуту субботы. Пожарные были на месте уже через шесть минут.

«Принятыми мерами в 21 час 25 минут пожар был ликвидирован, в ходе тушения пожара, пожарными было спасено 6 человек и еще 10 человек было выведено в целях безопасности», - сообщается на сайте московского главка МЧС.

Как выяснилось, возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки, где сгорели мебель и личные вещи. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

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