2018-01-20T23:49:51+03:00
Происшествия

В Кабуле 35 человек погибли и пострадали при нападении на отель

Силовики ликвидировали одного из четырех террористов
Юлия ДИВЕЕВА
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Intercontinental Hotel в КабулеIntercontinental Hotel в КабулеФото: REUTERS
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В столице Афганистана при захвате заложников в отеле «Интерконтиненталь» в Кабуле погибли и пострадали 35 человек. Об этом сообщил в субботу заместитель начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусратулло Рахими.

Они отмечают, что число жертв пока еще уточняется. Силовики очистили от боевиков первые два этажа гостиницы. Им удалось ликвидировать одного из нападавших. Спецподразделения сейчас занимаются ликвидацией еще троих бандитов, захвативших заложников.

«По предварительным данным, при нападении террористов на отель «Интерконтиненталь» имеются трое раненных, которые направляются в больницу. Пока не будет очищено от террористов все здание, мы не можем сообщить точные данные о потерях», - отметил Рахими.

Неофициальные источники сообщают о десяти погибших в результате террористической атаки, среди которых охранники отеля, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что 20 января троеили четверо неизвестных в поясах смертников ворвались в отель и взяли несколько человек в заложники.

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