2018-01-21T00:14:15+03:00
Экономика

Танкер с российским газом не дошел в США из-за непогоды в Атлантике

Судно развернулось, чтобы переждать шторм в испанском порту Альхесирас
Юлия ДИВЕЕВА
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В Engie SA заверили, что российский газ будет доставлен в СШАВ Engie SA заверили, что российский газ будет доставлен в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Танкер Gaselys французской энергетической компании Engie SA, направлявшийся в США с российским сжиженным природным газом (СПГ), был вынужден изменить курс следования из-за плохих погодных условий в Атлантике.

Судно вышло из графства Кент в Великобритании, а конечная точка следования - терминал Everett, расположенный возле Бостона (штат Массачусетс), куда оно должно было прибыть в субботу. Однако в ночь на пятницу Gaselys неожиданно развернулся в сторону испанского порта Альхесирас.

«Конечный пункт назначения не изменился. Это по-прежнему Everett, но, дата доставки была скорректирована, в частности, по причинам погоды», - пояснили в Engie SA.

Точную дату доставки в компании не озвучили, сообщает Bloomberg. Рейс Gaselys длится вот уже почти три недели. Сжиженный газ, находящийся в его трюмах, был произведен на российском заводе «Ямал СПГ».

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