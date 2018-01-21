Танкер с российским газом не дошел в США из-за непогоды в Атлантике
Танкер Gaselys французской энергетической компании Engie SA, направлявшийся в США с российским сжиженным природным газом (СПГ), был вынужден изменить курс следования из-за плохих погодных условий в Атлантике.
Судно вышло из графства Кент в Великобритании, а конечная точка следования - терминал Everett, расположенный возле Бостона (штат Массачусетс), куда оно должно было прибыть в субботу. Однако в ночь на пятницу Gaselys неожиданно развернулся в сторону испанского порта Альхесирас.
«Конечный пункт назначения не изменился. Это по-прежнему Everett, но, дата доставки была скорректирована, в частности, по причинам погоды», - пояснили в Engie SA.
Точную дату доставки в компании не озвучили, сообщает Bloomberg. Рейс Gaselys длится вот уже почти три недели. Сжиженный газ, находящийся в его трюмах, был произведен на российском заводе «Ямал СПГ».