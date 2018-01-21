Еще одна порнозвезда покончила с собой в Голливуде

21 Янв. 2018 2018-01-21T02:24:49+03:00

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Киноактриса из фильмов для взрослых Оливия Вольтер (настоящее имя Оливия Луа) была найдена мертвой в реабилитационном центре в Западном Голливуде 19 января. Ее смерть подтвердило агентство LA Direct Models.

Там пояснили, что 23-летняя девушка боролась с наркотической зависимостью.

"Никто из живущих не может быть всегда ангелом", подписала свою фотографию Оливия.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Оливия присоединилась к LA Direct Models в апреле 2017 года, однако не могла работать с начала октября прошлого года, поскольку ей приходилось сталкиваться с некоторыми личными проблемами, из-за которых она провела в реабилитационном центре почти три месяца», - пояснил представитель агентства Дерек Хей.

Девушка лечилась от наркотической зависимостиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В полиции полагают, что девушка приняла лекарства и выпила много алкоголя. В интервью Daily Mail родные и близкие Луа отмечали, что врачи выписывали ей слишком много препаратов.За пару дней до смерти Луа написала в твитере, что чувствует, что ее больше "ничто не пугает в этом мире".

За последние полгода Луа пятая порноактриса, скончавшаяся в США и Канаде. 7 января Оливия Нова была найдена мертвой в Лас-Вегасе.