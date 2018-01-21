2018-01-21T03:04:12+03:00
Политика

НКР обвинила Азербайджан в обстреле территории Карабаха беспилотниками

Минобороны призвало Баку следовать выполнению обязательств по укреплению мер доверия
Юлия ДИВЕЕВА
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Азербайджан обстрелял территорию непризнанной НПКРАзербайджан обстрелял территорию непризнанной НПКРФото: REUTERS
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вооруженных сил Азербайджана обстреляли территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Такое заявление сделало Минобороны НКР.

"Азербайджан 20 января в 14:50 на северном направлении линии соприкосновения применил беспилотные летательные аппараты, обстреляв армянских постовых из минометных снарядов", - сообщила пресс-служба

В НКР соседей обвинили в нарушении обязательств по укреплению мер доверия, принятых на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, передает Интерфакс.

"Минобороны Нагорного Карабаха призывает военно-политическое руководство Азербайджана следовать взятым обязательствам и избегать дальнейшей эскалации ситуации", - призвали в ведомтсве.

В Минобороны отметили, что в результате обстрела азербайджанскими БПЛА никто не пострадал, а армия обороны НКР полностью контролирует обстановку.

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