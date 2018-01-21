Российский космонавт пролетел по МКС на пылесосе

21 Янв. 2018 2018-01-21T07:39:50+03:00

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Можно ли летать на пылесосе в невесомости выяснил российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся сейчас на Международной космической станции. Видео необычного эксперимента было опубликовано на странице госкорпорации «Роскосмос» в соцсети Facebook.

«Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... пора провести летные испытания пылесоса», - рассказал Шкаплеров в комментарии к видео.

Полёт на пылесосе в невесомости.Пора провести летные испытания пылесоса

Напомним, перед Новым годом российские космонавты сумели сохранить на МКС земную традицию встречать праздник шампанским и оливье. Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров для своих иностранных коллег и соседей по станции - японца Норисигэ Канаи, американцев Скотта Тингла, Джозефа Акаба и Марка Ванде Хея настрогали салат по своему космическому рецепту и расфасовали небольшими порциями в пакеты. А в Новый год угощали всю веселую компанию оливье.