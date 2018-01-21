Военные США за рубежом остались без телевидения из-за приостановки работы правительства
В США из-за приостановки работы правительства временно прекратил вещание телеканал AFN, ведущий трансляцию передач на американские военные базы, расположенные за пределами Соединенных Штатов. Об этом сообщается в официальном Twitter телеканала.
Сетка вещания AFN рассчитана на американских военнослужащих, несущих службу за границей, и членов их семей. Телеканал транслирует различные телепередачи, спортивные матчи, выпуски новостей и развлекательные шоу, передает ТАСС.
Напомним, 19 января президент Дональд Трамп провел переговоры с лидером демократов в сенате Чаком Шумером. 11 часов они обсуждали бюджет СШАна 2018-й год, но договориться так и ен смогли. В результате федеральное правительство США приостановило свою работу из-за отсутсвия финансирования.
Пять лет назад администрация Барака Обамы также вынуждено было уйти на каникулы на 16 дней из-за разногласий по бюджету.