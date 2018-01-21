Военные США за рубежом остались без телевидения из-за приостановки работы правительства

21 Янв. 2018 2018-01-21T04:05:24+03:00

Американские солдаты остались без любимых телепрограмм из-за разногласий демократов и республиканцев по бюджету Фото: REUTERS

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В США из-за приостановки работы правительства временно прекратил вещание телеканал AFN, ведущий трансляцию передач на американские военные базы, расположенные за пределами Соединенных Штатов. Об этом сообщается в официальном Twitter телеканала.

Сетка вещания AFN рассчитана на американских военнослужащих, несущих службу за границей, и членов их семей. Телеканал транслирует различные телепередачи, спортивные матчи, выпуски новостей и развлекательные шоу, передает ТАСС.

Напомним, 19 января президент Дональд Трамп провел переговоры с лидером демократов в сенате Чаком Шумером. 11 часов они обсуждали бюджет СШАна 2018-й год, но договориться так и ен смогли. В результате федеральное правительство США приостановило свою работу из-за отсутсвия финансирования.

Пять лет назад администрация Барака Обамы также вынуждено было уйти на каникулы на 16 дней из-за разногласий по бюджету.