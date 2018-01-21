Курды сообщают о девяти жертвах авиаудара со стороны ВВС Турции

21 Янв. 2018 2018-01-21T04:28:23+03:00

Курды сообщили о жертвах в результате авианалета ВВС Турции Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Девять человек погибли в Афринев результате авиаудара по городу ВВС Турции. Об этом сообщает информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw.

Там уточнили, что жертвами бомбардировки стали шесть мирных жителей, а также три бойца сил самообороны сирийских курдов. Еще 13 гражданских лиц получили ранения.

Напомним, неделю назад Турецкий генштаб объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. В ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Ранее президент Турции Редже Тайип Экдоган заявил, что Анкара не допустит создания у своих границ курдской «террористической армии», имея ввиду планы коалиции США сформировать отряды пограничной безопасности из ветеранов «Сирийских демократических сил».

Он предупредил, что турецкие военные готовы «в любую минуту» начать «решать проблему» в удерживаемом курдами Африне.