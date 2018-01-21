Пушков прокомментировал планы Кишинева получить деньги с России за Приднестровье

21 Янв. 2018 2018-01-21T05:23:29+03:00

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У Кишинева нет никаких шансов получить от России деньги за мифическую "оккупацию Приднестровья". Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

"В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем", — написал он на странице в Twitter.

Твит Алексея ПушковаФото: СОЦСЕТИ

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил, что Кишинев выставит Москве счет за «оккупацию» Приднестровья. Причем этот счет будет «измеряться в миллиардах долларов».

Напомним, президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский неоднократно высказывал мнение, что после вывода российских миротворцев из региона там может начаться война.