2018-01-21T05:49:02+03:00
Политика

В Калифорнии два пилота погибли при крушении вертолета сухопутных сил США

По факту крушения начато расследование
Юлия ДИВЕЕВА
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Вертолет AH-64 "Apache" упал во время учебного полета. Фото: скриншотВертолет AH-64 "Apache" упал во время учебного полета. Фото: скриншот
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В Калифорнии разбился вертолет сухопутных сил США AH-64 "Apache". Об этом сообщили в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

В Пентагоне уточнили, что ЧП произошло в субботу. В результате крушения погибли два пилота, управлявшие машиной.

В момент аварии "Apache" совершал учебный полет над пустыней. Вертолет был прикреплен к 4-й пехотной дивизии армии, базирующейся в Форт-Карсоне, штат Колорадо. Он был отправлен в Калифорнию в рамках регулярной тренировки. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Пентагон начал расследование инцидента, передает Fox News.

Это первый несчастный случай гибели американских военных в 2018 году.

Напомним, в пятницу министр обороны Джеймс Мэттис сказал, что преимущество америка потеряла свое военное преимущество по сравнению с Россией и Китаем. По его словам, причина в сокражении оборонного бюджета в последние годы, а также в том, что ВС США уже более 16 лет непрерывно находятся в состоянии войны.

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