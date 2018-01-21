Британского блогера пристыдил владелец отеля в Дублине

21 Янв. 2018 2018-01-21T06:16:04+03:00

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Британка Элль Дарби призналась подписчикам своего видеоблога, что она сконфужена ответом, который получила от администратора отеля в Дублине, где хотела поселиться на несколько дней.

Девушка записала ролик «Я была разоблачена (так неловко)», в котором рассказала, что написала письмо в отель White Moose Cafe и Charleville Lodge с просьбой, разместить ее бесплатно за рекламу в блоге на YouTube канале, где у нее около 90 тысяч фолловеров, и в Instagram. Владелец отеля Пол Стенсон свой ответ девушке опубликовал в Facebook.

«Если я позволю вам остановиться здесь в обмен на ваше видео, кто будет платить сотрудникам, которые заботятся о вас?... Может, я должен сказать персоналу, что их покажут в вашем видео — вместо того, чтобы оплатить их работу?» — написал он.

Он отметил, что у его отеля есть свои странички в соцсетях, где достаточно подписчиков, чтобы обеспечить неплохую рекламу. Стенсон также посоветовал всем блогерам найти нормальную работу, чтобы плачивать товары и услуги, как и все остальные.