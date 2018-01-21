2018-01-21T06:37:30+03:00
В мире

Жители Македонии определят новое название страны на референдуме

Государство хочет завершить давний спор с Грецией
Юлия ДИВЕЕВА
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Македонцы выберут новое название для своей страныМакедонцы выберут новое название для своей страныФото: REUTERS
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В Македонии пройдет общенациональный референдум, на котором граждане определят, какое название их страна будет носить в будущем. Об этом сообщил македонский премьер-министр Зоран Заев.

"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", — сказал он.

На выбор жителям республики могут предложить пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье), передает РИА Новости.

Спор о названии Македонии республика ведет с Грецией с 1991 года, когда распалась Югославия. Афины настаивают на изменении названия страны, которую путают с граничащей греческой областью Македония. Власти Греции блокируют вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом,

Страны достигли договоренности, но теперь ее должны подтвердить граждане Македонии всеобщим голосованием.

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