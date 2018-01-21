2018-01-21T07:20:34+03:00
Политика

Турецкую провинцию Килис обстреляли ракетами с территории Сирии

Пострадал один человек, ущерб нанесен нескольким зданиям
Юлия ДИВЕЕВА
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Турция сообщила об обстреле своей территории ракетамиТурция сообщила об обстреле своей территории ракетамиФото: REUTERS
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Приграничная турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии. В результате пострадал один человек. К счастью, травмы оказались легкими.

В сторону Турции было выпущено три ракеты. Они нанесли ущерб нескольким зданиям в административном центре города Килиса. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Анкара пока не делает предположений о том, кто именно мог запустить ракеты, передает ТАСС.

Напомним, в субботу генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в районе Африн. Анкара пообещала информировать Россию и другие заинтересованные страны о ходе операции.

В Африне проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Ранее сообщалось, что артиллерия Вооруженных сил Турции нанесла удары по позициям сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн.

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