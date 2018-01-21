2018-01-21T07:43:49+03:00
В мире

СМИ просчитали последствия ядерного удара по Гавайям

Треть жителей столицы штата погибнут сразу от взрыва
Юлия ДИВЕЕВА
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Ошибка службы ЧС Гавайев заставила журналистов задуматься о последствиях атомной атаки на штатОшибка службы ЧС Гавайев заставила журналистов задуматься о последствиях атомной атаки на штатФото: REUTERS
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При взрыве атомной бомбы мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте в 600 метрах над Гонолулу моментально умрут 158 тысяч человек. Такими расчетами последствий возможной ядерной атаки на Гавайи поделилось издание Defence One.

Аналитики использовали спецпрограмму Nukemap, разработанную в Технологическом институте Стивенса. Население столицы штата составляет 400 тысяч человек. После взрыва, помимо жертв, еще 173 тысячи жителей города будут ранены.

Издание отмечает, что взрыв над поверхностью увеличивает разрушительную силу взрывной волны, отмечает издание. Диаметр огненного шара достигнет пяти километров. Взрыв уничтожит почти 150 учебных учреждений и 30 больниц. У выживших не будет воды и еды, поскольку все вокруг будет заражено радиацией.

Углубиться в такие расчеты журналистов побудила недавняя ошибка службы чрезвычайных ситуаций штата, которая случайно отправила всем гавайцам сообщение о ядерной атаке.

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