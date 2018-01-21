2018-01-21T08:28:36+03:00
В мире

Минобороны Китая призвало США отказаться от мировоззрения Холодной войны

В Пекине подчеркнули, что американской стороне следует «рационально и объективно» относиться к оборонной политике КНР
Денис СУХОВ
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Минобороны Китая призвало США отказаться от мировоззрения Холодной войныМинобороны Китая призвало США отказаться от мировоззрения Холодной войныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство национальной обороны КНР призвало США отказаться от мировоззрения в духе Холодной войны, а также «рационально и объективно» относиться к китайскому военному строительству.

В заявлении китайского оборонного ведомства подчеркивается, что подстрекателями к милитаризации Южно-Китайского моря являются страны, которые «не хотят видеть мир в регионе» и под эгидой «свободы навигации» совершают военные маневры в «тиранической манере».

Заявление последовало после того, как Пентагон анонсировал новую стратегию национальной безопасности США, в которой Китай наряду с Россией, КНДР и Ираном выделяются как главные угрозы.

Кроме того, в субботу днем в Пекине сообщили, что 17 января американский ракетный эсминец Hopper зашел в территориальные воды КНР без разрешения правительства страны. Корабль находился в 12 морских милях от острова Хуанъянь, который Китай считает своим.

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