Минобороны РФ: В Идлибе окружена крупная группировка «Джебхат ан-Нусры»*

21 Янв. 2018 2018-01-21T08:55:37+03:00

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В восточной части провинции Идлиб сирийская армия замкнула кольцо окружения вокруг крупной группировки террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*. Об этом сообщили в пресс-релизе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, окружение было завершено после того, как наступавшие вдоль трассы Хама-Алеппо штурмовые отряды генерала Хасана Сухела встретились с бойцами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль- Гаджар и Расм-Эль- Хармаль.

Также отмечается, что в результате успешных наступательных действий сирийские войска смогли выбить боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, который находился под контролем террористов с 2015 года.

Ранее сообщалось, что оборона боевиков вокруг Абу-Духура была взломана после ожесточенных боев — террористы были выбиты из семи населенных пунктов, расположенных в окрестностях аэродрома.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.