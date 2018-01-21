СМИ: США рассматривали возможность включение России в программу «звездных войн»

21 Янв. 2018 2018-01-21T10:31:36+03:00

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В начале 1990-х США рассматривали возможность присоединения России к Стратегической оборонной инициативе, более известной под названием «звездных войн».

Как сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на рассекреченные документы британского правительства, президент США Джордж Буш-старший намеревался обсудить этот вопрос с российским коллегой Борисом Ельциным. Переговоры должны были состояться после встречи в Кэмп-Дэвиде в феврале 1992, когда была подписана декларация, положившая конец Холодной войне.

В записках тогдашнего советника премьер-министра Великобритании Джона Мейджора отмечается, что подобный шаг «оказал бы серьезное влияние на НАТО...но поднял бы сложные вопросы о том, кто с нами, а кто - нет. Старое разделение Восток-Запад могло бы быть заменено на Север-Юг».

СОИ подразумевала исследование возможности размещения систем ПРО в космосе, что позволило бы прикрыть территорию США от межконтинентальных баллистических ракет. Программу свернули на этапе экспериментальных разработок.