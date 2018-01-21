2018-01-21T10:31:36+03:00
В мире

СМИ: США рассматривали возможность включение России в программу «звездных войн»

Джордж Буш-старший намеревался обсудить с Борисом Ельциным присоединение Москвы к Стратегической оборонной инициативе
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments14
СМИ: США рассматривали возможность включение России в программу «звездных войн»СМИ: США рассматривали возможность включение России в программу «звездных войн»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В начале 1990-х США рассматривали возможность присоединения России к Стратегической оборонной инициативе, более известной под названием «звездных войн».

Как сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на рассекреченные документы британского правительства, президент США Джордж Буш-старший намеревался обсудить этот вопрос с российским коллегой Борисом Ельциным. Переговоры должны были состояться после встречи в Кэмп-Дэвиде в феврале 1992, когда была подписана декларация, положившая конец Холодной войне.

В записках тогдашнего советника премьер-министра Великобритании Джона Мейджора отмечается, что подобный шаг «оказал бы серьезное влияние на НАТО...но поднял бы сложные вопросы о том, кто с нами, а кто - нет. Старое разделение Восток-Запад могло бы быть заменено на Север-Юг».

СОИ подразумевала исследование возможности размещения систем ПРО в космосе, что позволило бы прикрыть территорию США от межконтинентальных баллистических ракет. Программу свернули на этапе экспериментальных разработок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эрдоган заявил о «бегстве террористов» из сирийского Африна
Пластические хирурги восстановили «растоптанное всмятку» лицо женщины-врача
Франция призвала созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии
Во время нападения боевиков на отель в Кабуле погиб гражданин Украины
Иракский суд приговорил к смертной казни гражданку Германии, состоявшую в ИГ*
Курдские ополченцы заявили, что отбросили турецкие войска от Африна
Стали известны имена российских фигуристов, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчхане
Два горняка погибли при взрыве метана на шахте «Ждановская» в ДНР
Турецкий премьер подтвердил начало наземной военной операции в Африне
Обвиняемый в США в отмывании денег россиянин попросил убежища в Греции
Генштаб Турции заявил об уничтожении 153 целей в сирийском Африне
В Госдуме назвали актом конфронтации попытки Молдавии выставить России счет за Приднестровье
Новак: Рынок нефти может сбалансироваться уже в этом году
СМИ: Турецкие танки вошли в сирийский Африн
СМИ: В ФРГ отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из проблем в системе контроля выбросов