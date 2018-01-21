СМИ: В ФРГ отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из проблем в системе контроля выбросов
Федеральное ведомство по транспорту ФРГ приняло решение об обязательном отзыве 127 тысяч автомобилей марки Audi,оснащенных шестицилиндровым дизельным двигателем V6 TDI.
По данным газеты Bild am Sonntag, речь идет о моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7. В моторах этих автомобилей использовался механизм, отключающий ограничения на выброс вредных газов по стандарту Евро-6. Под подозрением также седаны А8, выпущенные до середины 2017 года.
Напомним, Audi принадлежит концерну Volkswagen, который ранее оказался в центре скандала после того, как в выпускаемых им автомобилях нашли программное обеспечение, позволяющее занижать показатели вредных веществ в выхлопных газах.
До 2 февраля компании должны представить властям свои инициативы по предотвращению манипуляций с системами очистки выхлопа. Ведомство по транспорту борется со стратегией автопроизводителей, когда контроль содержания вредных веществ осуществляется только на стадии тестирования и выключается, когда автомобиль выезжает на дорогу.