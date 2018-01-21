2018-01-21T10:39:55+03:00
В мире

СМИ: В ФРГ отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из проблем в системе контроля выбросов

В двигателях было обнаружено программное обеспечение, позволяющее обходить экологические нормы
Денис СУХОВ
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СМИ: В ФРГ отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из проблем в системе контроля выбросовСМИ: В ФРГ отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из проблем в системе контроля выбросовФото: производителя
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Федеральное ведомство по транспорту ФРГ приняло решение об обязательном отзыве 127 тысяч автомобилей марки Audi,оснащенных шестицилиндровым дизельным двигателем V6 TDI.

По данным газеты Bild am Sonntag, речь идет о моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7. В моторах этих автомобилей использовался механизм, отключающий ограничения на выброс вредных газов по стандарту Евро-6. Под подозрением также седаны А8, выпущенные до середины 2017 года.

Напомним, Audi принадлежит концерну Volkswagen, который ранее оказался в центре скандала после того, как в выпускаемых им автомобилях нашли программное обеспечение, позволяющее занижать показатели вредных веществ в выхлопных газах.

До 2 февраля компании должны представить властям свои инициативы по предотвращению манипуляций с системами очистки выхлопа. Ведомство по транспорту борется со стратегией автопроизводителей, когда контроль содержания вредных веществ осуществляется только на стадии тестирования и выключается, когда автомобиль выезжает на дорогу.

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