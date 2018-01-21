Новак: Рынок нефти может сбалансироваться уже в этом году

21 Янв. 2018 2018-01-21T11:38:23+03:00

Глава Минэнерго РФ обратил внимание на хорошую динамику сокращения остатков нефтяных запасов по всему миру

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В Министерстве энергетики РФ допускают, что рынок нефти сбалансируется уже в текущем году, так как этому способствует хорошая динамика сокращения остатков запасов по всему миру. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

«В целом, в этом году (рынок нефти) должен сбалансироваться, когда - точно покажет время. Пока снижение остатков хорошее, продолжается уменьшение остатков по всему миру», - сказал министр.

При этом он отметил, что все еще остается риск того, что производители сланцевой нефти увеличат добычу при высоких ценах на «черное золото».

«Мы видим, что данные там достаточно волатильные по объемам добычи сланцевой нефти», - добавил Новак.

По словам главы Минэнерго, страны-участницы сделки по сокращению добычи ОПЕК+ будут рассматривать возможность выхода из соглашения исходя из ситуации на рынке. При этом все стороны «решительно настроены довести балансировку до конца».