В Госдуме назвали актом конфронтации попытки Молдавии выставить России счет за Приднестровье

21 Янв. 2018 2018-01-21T12:11:01+03:00

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Заявление спикера молдавского парламента Андриана Канду о планах Кишинева выставить России счет на миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья — акт конфронтации. Такое мнение выразил зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу. Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению — это недопущение вооружённого конфликта, который был в своё время в Приднестровье», - заявил Швыткин.

Депутат отметил, что заявление Канду в очередной раз демонстрирует стремление парламента Молдавии найти врага в лице России, что идет вразрез с линией президента республики Игоря Додона.

«Они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии», - цитирует парламентария телеканал RT.