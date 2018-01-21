2018-01-21T12:11:01+03:00
Политика

В Госдуме назвали актом конфронтации попытки Молдавии выставить России счет за Приднестровье

Кишинев продолжает искать внешнего врага в лице Москвы, отвлекаясь от насущных проблем
Денис СУХОВ
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В Госдуме назвали актом конфронтации попытки Молдавии выставить России счет за ПриднестровьеВ Госдуме назвали актом конфронтации попытки Молдавии выставить России счет за ПриднестровьеФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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Заявление спикера молдавского парламента Андриана Канду о планах Кишинева выставить России счет на миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья — акт конфронтации. Такое мнение выразил зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу. Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению — это недопущение вооружённого конфликта, который был в своё время в Приднестровье», - заявил Швыткин.

Депутат отметил, что заявление Канду в очередной раз демонстрирует стремление парламента Молдавии найти врага в лице России, что идет вразрез с линией президента республики Игоря Додона.

«Они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии», - цитирует парламентария телеканал RT.

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