Обвиняемый в США в отмывании денег россиянин попросил убежища в Греции
Гражданин России Александр Винник, которого в США обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов, попросил политического убежища в Греции. Об этом сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.
«Заявление подано. Мы считаем, что, если он будет выдан США, то там к нему не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток. Кроме того, он эксперт в области блокчейна, а эта информация интересует власти США, что делает его (Винника) дело еще и политическим», - цитирует защитника «Интерфакс».
Юрист отметил, что заявления были направлены министру юстиции Греции, а также в генпрокуратуры Афин и Салоников. По закону Винника не могут экстрадировать в США, пока прошение не рассмотрят, подчеркнул Спирлиадис.
«Если будет принято отрицательное решение, мы сможем его обжаловать», - уточнил адвокат.
Он добавил, что намерен добиваться освобождения Винника на время рассмотрения запроса на политическое убежище, а также подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека.