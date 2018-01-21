2018-01-21T12:43:58+03:00
Общество

Обвиняемый в США в отмывании денег россиянин попросил убежища в Греции

Адвокат Александра Винника пояснил, что его не могут экстрадировать, пока не будет рассмотрено прошение
Денис СУХОВ
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Обвиняемый в США в отмывании денег россиянин попросил убежища в ГрецииОбвиняемый в США в отмывании денег россиянин попросил убежища в ГрецииФото: REUTERS
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Гражданин России Александр Винник, которого в США обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов, попросил политического убежища в Греции. Об этом сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

«Заявление подано. Мы считаем, что, если он будет выдан США, то там к нему не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток. Кроме того, он эксперт в области блокчейна, а эта информация интересует власти США, что делает его (Винника) дело еще и политическим», - цитирует защитника «Интерфакс».

Юрист отметил, что заявления были направлены министру юстиции Греции, а также в генпрокуратуры Афин и Салоников. По закону Винника не могут экстрадировать в США, пока прошение не рассмотрят, подчеркнул Спирлиадис.

«Если будет принято отрицательное решение, мы сможем его обжаловать», - уточнил адвокат.

Он добавил, что намерен добиваться освобождения Винника на время рассмотрения запроса на политическое убежище, а также подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека.

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