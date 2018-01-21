21 Янв. 2018 2018-01-21T13:40:07+03:00

Два горняка погибли при взрыве метана на шахте «Ждановская» в ДНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Остальные 314 человек, находившиеся в забое в момент происшествия, смогли самостоятельно эвакуироваться

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Два горняка погибли, один получил травму в результате взрыва воздушно-метановой смеси в шахте на угледобывающем предприятии в городе Ждановка Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

«В городе Ждановка на ПАО «АП Шахта Ждановская» 20 января в 12:29 произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате происшествия погибли два человека 1970 и 1980 годов рождения», - говорится в сообщении.

Помимо погибших, в момент происшествия в забое находились 314 человек, все они смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Один из горняков получил травму руки, ему была оказана необходимая помощь сотрудниками реанимационно-противошоковой группы МЧС.

Спустя несколько часов поле взрыва горноспасатели подняли на поверхность тела погибших. Работы по ликвидации последствий происшествия велись до утра 21 янва