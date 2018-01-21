2018-01-21T13:58:39+03:00
Спорт

Стали известны имена российских фигуристов, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчхане

Состав делегации был определен на основании результатов чемпионатов России и Европы
Денис СУХОВ
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Евгения Медведева. Фото: Сергей Бобылев/ТАССЕвгения Медведева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Стали известны имена российских фигуристов, которые выступят на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Список был сформирован экспертной группой на основании результатов завершившихся ранее чемпионатов России и Европы.

Женскую команду представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, в турнире спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт.

В танцах на льду выступят два дуэта - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

По мнению вице-премьера РФ Виталя Мутко, выбор фигуристов на ОИ-2018 вполне ожидаем.

«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться - фигурное катание на Олимпиаде будет просто «ух», - цитирует Мутко ТАСС.

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