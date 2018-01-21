Стали известны имена российских фигуристов, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчхане
Стали известны имена российских фигуристов, которые выступят на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Список был сформирован экспертной группой на основании результатов завершившихся ранее чемпионатов России и Европы.
Женскую команду представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, в турнире спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт.
В танцах на льду выступят два дуэта - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.
По мнению вице-премьера РФ Виталя Мутко, выбор фигуристов на ОИ-2018 вполне ожидаем.
«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться - фигурное катание на Олимпиаде будет просто «ух», - цитирует Мутко ТАСС.