Курдские ополченцы заявили, что отбросили турецкие войска от Африна
Курдские «Силы народной самообороны» опровергли информацию о том, что турецкие военные смогли войти в кантон Африн на севере Сирии.
По словам представителя СНС Бируска Хасака, турецкие военные действительно попытались войти на территорию Африна, но были отброшены после ожесточенных столкновений.
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что в воскресенье вооруженные силы страны начали наземную часть операции «Оливковая ветвь». Ее цель — создание на севере Сирии 30-километровой «зоны безопасности», свободной от курдских формирований.
Турецкие СМИ сообщили, что бронетехника ВС Турции вошла в Африн, где осуществляет огневую поддержку отрядов «Свободной сирийской армии». При этом отмечалось, что курдское ополчение не оказывает серьезного сопротивления и отступает в глубь сирийской территории.
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