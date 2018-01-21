Иракский суд приговорил к смертной казни гражданку Германии, состоявшую в ИГ*
Суд Ирака приговорил гражданку Германии марокканского происхождения к смертной казни через повешение за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявил представитель Высшего судебного совета республики Абдель Саттар Биркдар.
«Центральный уголовный суд рассмотрел дело обвиняемой в терроризме гражданки Германии и приговорил ее к смертной казни в соответствии с законом о борьбе с терроризмом», - заявил Биркдар в интервью местным СМИ.
По его словам, в ходе расследования обвиняемая призналась, что выехала их Германии в Сирию, а затем в Ирак, где присоединилась к ИГ*. Она оказывала боевикам поддержку, принимала участие в терактах и нападениях на сотрудников силовых структур.
Гражданка ФРГ также взяла с собой двух дочерей, которые вышли замуж за членов террористической группировки.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.