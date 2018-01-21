Франция призвала созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии
Франция весьма обеспокоена ситуацией в Сирии. Поэтому в воскресенье, 21 января, глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан попросил созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, чтобы обсудить на нем то, что в настоящее время происходит в Гуте, Идлибе и Африне.
«Сирия: Гута, Идлиб, Африн - Франция просит экстренного заседания Совета Безопасности ООН», - написал глава французского внешнеполитического ведомства в своем микроблоге в Twitter.
Также дипломат уведомил о том, что ранее он «провел переговоры с коллегой из Турции».
Напомним, в Идлибе продолжается противостояние сирийской армии и боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Гуту по-прежнему контролируют боевики вооруженной оппозиции, которые препятствуют переходу местных жителей в подконтрольные правительственным войскам районы. Что касается Африна, то там продолжается турецкая военная операция против курдов.
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