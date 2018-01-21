Эрдоган заявил о «бегстве террористов» из сирийского Африна

21 Янв. 2018 2018-01-21T15:55:49+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье, 21 января, в провинции Бурса, заверил, что военная операция в сирийском Африне, которую республика начала в минувшую субботу, закончится очень быстро. По его словам, курды не оказывают особого сопротивления и бегут из города.

«Террористы оттуда (из Африна) бегут, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция», - сказал политик, подчеркнув при этом, что все действия Анкара направлены на защиту государственных границ. «Пусть Аллах поможет нашим солдатам», - добавил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер ответил на заявление прокурдской Партии демократии народов Турции, представители которой ранее призвали народ «выйти на улицы» в знак протеста против операции в Африне. Глава республики отметил, что выразить протест никому не удастся, так как силы безопасности страны этого не допустят. «Вы не выйдете на улицы, наши силы безопасности вас остановят», - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.