2018-01-21T16:18:06+03:00
В мире

Премьер Турции: Анкара поддерживает контакт с Дамаском по Африну

По словам политика, республика общается с сирийскими властями посредством России
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее СМИ сообщили, что в сирийский Африн вошли турецкие танкиРанее СМИ сообщили, что в сирийский Африн вошли турецкие танкиФото: REUTERS
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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что Анкара обсуждает с Дамаском военную операцию в сирийском Африне при посредничестве Москвы. При этом республика поддерживает и прямой контакт с властями соседнего государства, но на «более низком уровне»

«С сирийским режимом мы общаемся посредством России. Свободная сирийская армия вместе с нашими подразделениями вошли в Африн», - приводит слов политика местный телеканал NTV.

Также Йылдырым заверил, что у РФ нет возражений против турецкого вмешательства. Что касается Ирана, то, по словам турецкого премьера, в настоящее время Анкара «устраняет беспокойство» этой страны.

Напомним, 20 января генштаб Турции объявил о начале военной операции против курдов в сирийском Африне. Операция под названием «Оливковая ветвь» началась в субботу в 17:00 мск. В тот день удары по курдским позициям наносили 72 самолета, в результате были поражены 108 из 113 намеченных целей. А в воскресенье, 21 января, СМИ сообщили, что в Африн вошли турецкие танки.

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