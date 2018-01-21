2018-01-21T16:34:31+03:00
Политика

Асад: турецкая военная операция в Африне направлена на поддержку терроризма

По мнению сирийского лидера, Анкара продолжает ту политику, которую проводит с самого начала сирийского кризиса
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
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Президент Сирии Башар Асад прокомментировал турецкую военную операцию в Африне, начавшуюся в минувшую субботу, 20 января. По мнению главы арабской республики, нынешние действия соседнего государства направлены на поддержку терроризма, так как Анкара продолжает ту политику, которую проводит с самого начала сирийского кризиса.

«Турецкая агрессия в сирийском городе Африн не может быть отделена от политики, проводимой турецким режимом с начала сирийского кризиса и построенной на поддержке терроризма и различных террористических группировок», - приводит слова Асада агентство SANA.

Напомним, 20 января генштаб Турции объявил о начале военной операции против курдов в сирийском Африне. Операция под названием «Оливковая ветвь» началась в субботу в 17:00 мск. А в воскресенье, 21 января, СМИ сообщили, что в Африн вошли танки соседнего государства.

По последним данным, турецкие войска заняли уже пять километров территории, при этом самолеты республики поразили 153 цели.

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