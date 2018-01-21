2018-01-21T16:48:48+03:00
В мире

Пенс: США сохранят свое военное присутствие в Сирии для «сдерживания Ирана»

Вице-президент Соединенных Штатов в воскресенье провел встречу с королем Иордании и обсудил с ним проблемы в регионе
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-президент США Майкл ПенсВице-президент США Майкл ПенсФото: REUTERS
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Вице-президент США Майкл Пенс, выступая в воскресенье, 21 января, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Аммане, рассказал, зачем Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии.

По словам политика, американцы останутся в арабской республике не только для того, чтобы окончательно разгромить запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ), но и для «сдерживания враждебного влияния» Ирана.

«США ясно дали понять в последние дни, что мы остаемся привержены Сирии, присутствию в Сирии. Причем не только для разгрома ИГ, но и для сдерживания враждебного влияния Ирана и других действий, дестабилизирующих ситуацию в регионе», - приводит слова Пенса сайт Белого дома.

Напомним, ранее в январе вице-президент Майкл Пенс прибыл с визитом на Ближний Восток. В рамках своего турне он уже посетил Египет и Иорданию. Теперь у полика по плану Израиль.

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