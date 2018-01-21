Пенс: США сохранят свое военное присутствие в Сирии для «сдерживания Ирана»
Вице-президент США Майкл Пенс, выступая в воскресенье, 21 января, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Аммане, рассказал, зачем Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии.
По словам политика, американцы останутся в арабской республике не только для того, чтобы окончательно разгромить запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ), но и для «сдерживания враждебного влияния» Ирана.
«США ясно дали понять в последние дни, что мы остаемся привержены Сирии, присутствию в Сирии. Причем не только для разгрома ИГ, но и для сдерживания враждебного влияния Ирана и других действий, дестабилизирующих ситуацию в регионе», - приводит слова Пенса сайт Белого дома.
Напомним, ранее в январе вице-президент Майкл Пенс прибыл с визитом на Ближний Восток. В рамках своего турне он уже посетил Египет и Иорданию. Теперь у полика по плану Израиль.