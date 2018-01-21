Песков рассказал о волнении перед пресс-конференциями с Путиным

21 Янв. 2018 2018-01-21T18:31:37+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что всегда волнуется перед пресс-конференциями с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, как он считает, больше всех все равно переживает сам глава нашего государства, ведь ему приходится довольно долго общаться с прессой в «свободном режиме».

«Как можно не волноваться?! Конечно, там - это очень сложное мероприятие. И хотя, конечно, наверное, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, потому что, ну, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой, не в таком свободном режиме, как здесь. И он больше всех волнуется, но – и организаторы <…> как правило, накануне не спят», - сказал Песков в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, которое вышло в эфире на телеканале «Россия 1» в это воскресенье, 21 января.

Напомним, большая пресс-конференция президента России в 2017 году продолжалась 3 часа 50 минут.

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