Песков охарактеризовал российско-американские отношения как «коллапс»

21 Янв. 2018 2018-01-21T18:31:13+03:00

Однако, как считает представитель Кремля, президенты РФ и США могли бы поладить

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал на ухудшение российско-американских отношений. Так, он охарактеризовал их как «коллапс».

«Коллапс», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Между тем он выразил уверенность, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли бы поладить, если бы не внутренняя атмосфера в Соединенных Штатах по отношению к нашей стране.

Однако, судя по всему, Песков настроен оптимистично: по его словам, перспективы есть. «Перспективы есть, и насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», - подчеркнул пресс-секретарь в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей в эфир на телеканале «Россия 1».

Напомним, ранее Песков рассказал также о трудностях построения российско-американских отношений. В частности, он заметил, что очень тяжело продвигаться в контактах с США, не встречая взаимности.

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