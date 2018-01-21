Песков рассчитывает на убедительную победу Путина на выборах-2018

21 Янв. 2018 2018-01-21T18:30:49+03:00

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что нынешний глава государства Владимир Путин победит на президентских выборах, которые состоятся в нашей стране 18 марта текущего года.

«Несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я как гражданин России уверен, что он победит», - сказал представитель Кремля в интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде для «России 1». Причем, по мнению Пескова, это будет «убедительная победа».

Как отметил пресс-секретарь, Путин пользуется огромной поддержкой населения, так как ситуация с Крымом позволила объединить вокруг российского лидера подавляющее большинство граждан.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.

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