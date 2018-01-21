2018-01-21T18:48:29+03:00
Политика

Песков рассказал, как строго воспитывает сына, а супруге регулярно дарит цветы

Представитель Кремля поделился подробностями семейной жизни
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей в эфир в это воскресенье, 21 января, принял участие не только пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С ведущей пообщались и его младшие сын и дочь Мики и Надежда.

Так, восьмиклассник Мики назвал отца «достаточно строгим». При этом сам представитель Кремля признал, что ему действительно приходится бороться с плохой успеваемостью своего ребенка. «Заставляем читать, ведь что у современных людей, какая проблема? Проблемы - это все гаджеты и отсутствие желания читать», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Что касается отношений с женой - олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой, то ей, как выяснилось, пресс-секретарь главы РФ старается регулярно дарить цветы, однако не помнит, какой делал ей в последний раз подарок.

Самые важные цитаты из интервью Пескова читайте здесь.

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