Песков рассказал, как строго воспитывает сына, а супруге регулярно дарит цветы

21 Янв. 2018 2018-01-21T18:48:29+03:00

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В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей в эфир в это воскресенье, 21 января, принял участие не только пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С ведущей пообщались и его младшие сын и дочь Мики и Надежда.

Так, восьмиклассник Мики назвал отца «достаточно строгим». При этом сам представитель Кремля признал, что ему действительно приходится бороться с плохой успеваемостью своего ребенка. «Заставляем читать, ведь что у современных людей, какая проблема? Проблемы - это все гаджеты и отсутствие желания читать», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Что касается отношений с женой - олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой, то ей, как выяснилось, пресс-секретарь главы РФ старается регулярно дарить цветы, однако не помнит, какой делал ей в последний раз подарок.

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